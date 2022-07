Unwetternacht brachte Schäden und enorme Regenmengen in der Steiermark

Die Unwetterfront forderte zahlreiche Feuerwehreinsätze. In Edelschrott schlug ein Blitz in ein Haus ein, Bäume stürzten um, eine Zugverbindung war unterbrochen und die Schöcklseilbahn stand nach einem Blitzschlag still.