Lokalaugenschein am Badeteich in Irdning am späten Nachmittag am Wochenende. Vögel zwitschern, ein paar Eifrige kicken am benachbarten Fußballplatz, an den Fitnesseinrichtungen konzentriert sich ein Mann vor seinen Übungen. Am Badeteich selbst herrscht gähnende Leere – statt spielenden, vergnügten, planschenden Kindern, in der Sonne liegenden oder schwimmenden Erwachsenen unberührte Liegeflächen und Stille.