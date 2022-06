Am Freitag war er auf Graz-Besuch, nahm an einer Sub-auspiciis-Promotion und dem Firmenjubiläum des steirischen Schuhkonzerns legero united in Feldkirchen bei Graz teil. Schon seit 150 Jahren gibt es das Unternehmen. Am Samstag wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einer Wanderung in Ramsau am Dachstein selbst geehrt – und zwar für 40 Jahre Mitgliedschaft beim Alpenverein. Die Austriahütte ist eine Hütte des Alpenvereins Austria. Sie liegt auf 1638 m am Fuße des Dachsteins oberhalb der Ramsau.