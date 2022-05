Die Erzeugerpreise für steirische Milchbauern haben in den vergangenen Monaten zwar angezogen (auf 47 bis 48 Cent netto je Kilo Milch). Die Erlöse können aber mit den gestiegenen Kosten für Energie, Düngemittel und laufende Investitionen zum Wohl der Tiere nicht mithalten, erklärten Vertreter der steirischen Molkereien und Milchbauern in Graz vor dem internationalen "Tag der Milch" am 1. Juni. Auch das Kaufverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten habe sich angesichts hoher Inflationsraten geändert, aber mehr dazu später.