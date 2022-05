In der Nacht zum Feiertag wurde in Schladming in zwei Büroräumlichkeiten eingebrochen. Die Beute ist überschaubar, der Sachschaden jedoch beträchtlich.

Die bislang unbekannten Täter dürften zunächst eine Fensterscheibe im Gebäude einer IT-Firma eingeschlagen haben. Sie dürften laut ersten Ermittlungen einige Hundert Euro Bargeld erbeutet haben. Dann dürften sie laut Polizei in die Büros einer anderen Firma eingebrochen sein, hier erstand aber lediglich Sachschaden.

Nun bittet die Polizei um Hinweise: Die Tatverdächtigen waren mit einem dunklen Kapuzenpullover mit einem großen, kreisförmigen Schriftzug am Rücken sowie mit einer dunklen Kappe, Handschuhen und einer Sturmmaske bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schladming unter Tel. 059 133/6356