Der Motorradlenker (34) war auf der Pyhrnstraße in Richtung Liezen unterwegs und dürfte aufgrund einer Unachtsamkeit in einer starken Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Während der 34-Jährige mit leichten Verletzungen in das LKH Rottenmann gebracht wurde, musste seine schwer verletzte Frau mittels Rettungshubschrauber C 14 in das LKH Kirchdorf geflogen werden.