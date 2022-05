Nur wenige Tage dauerte es, bis die Polizei jene Täter ausforschen konnte, die in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag religionsfeindliche Wortlaute und nationalsozialistische Symbole an die Kirchenwand in Kalwang gesprüht hatten.

Sachdienliche Hinweise führten zu einem amtsbekannten Brüderpaar im Alter von 21 und 27 Jahren aus dem Bezirk Leoben. Die Männer zeigten sich geständig und wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leoben auf freiem Fuß angezeigt. Bereits in der Vergangenheit waren die beiden Brüder wegen diverser Sachbeschädigungen mit dem Gesetz in Konflikt geraten.