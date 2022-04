Verstärkung bekommen in den nächsten Tagen viele Polizeidienststellen in der Steiermark und im benachbarten Salzburg: 105 Frauen und Männer haben im Bildungszentrum Graz die Polizeigrundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Nach den absolvierten Prüfungen wurden sie im Rahmen einer Feierstunde in St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau) vor vielen Gästen angelobt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Polizeimusik Steiermark unter Leiter Christoph Grill.