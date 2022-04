Dienstälteste voran: Nach stolzen 32 Jahren als Bürgermeister hat Reinhard Reisinger (SPÖ) von Spital am Semmering vor wenigen Wochen sein Amt an Maria Fischer übergeben. Und ihm tut es bald noch ein Urgestein der steirischen (Kommunal-)Politik gleich: Karl Wratschko (ÖVP) – als Gamlitzer Oberhaupt und ehedem wortgewaltiger Gastro-Obmann in der Wirtschaftskammer über die Südsteiermark hinaus bekannt –, wird die Stafette im Mai an den langjährigen Vizebürgermeister Friedrich Partl weiterreichen.