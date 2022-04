Der Spot-Preis ist derzeit kein Spottpreis. Die an sogenannten „Spot-Märkten“ international gehandelte Milch stieg im Preis zuletzt auf weit über 50 Cent je Kilogramm (Milch wird in Kilo gehandelt), der Butterpreis durchstieß mit sieben Euro je Kilo neue Rekordmarken. Kurz: Der Milchmarkt spielt verrückt. Was heißt das für heimische Konsumenten, für Bauern und die Molkereien dazwischen?