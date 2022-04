Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein 58-jähriger Obersteirer am Samstag auf der B 146 (der sehr unfallträchtigen Gesäuse Bundesstraße) unterwegs, als er in die Radarkontrolle von Admonter Polizisten geriet.

Zwischen Hall und Liezen war der Mann aus dem Bezirk Liezen mit 150 km/h in der 70er-Beschränkung unterwegs. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann erst 20 Kilometer später, in Liezen, anhalten.

Der Obersteirer muss neben dem Führerscheinentzug mit mehreren Anzeigen - und entsprechenden Geldstrafen - rechnen. Denn auch einige Teile am Motorrad entsprachen nicht den Straßenverkehrsvorschriften.