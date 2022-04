Es gibt Lokale, in die man hineingeht und sich sofort wohlfühlt. Ein solches war das "Braunhofer's" in Rohrmoos. Elisabeth und Gerhard Stocker zauberten eine Atmosphäre zum Immerwieder-Kommen. Elisabeth mit ihrer herzlichen Art, ihrer großen Kreativität und Liebe zum Detail. Das gilt im gleichen Maße für Gerhard mit seiner wunderbaren Küche. Im Gespräch fiel der Satz: "Für uns ist jeder Gast gleich - egal ob ein Arbeiter in seiner Montur oder der Herr Professor." Dort sicherlich keine leere Floskel, sondern gelebter Alltag.