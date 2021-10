Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Dienstag in Oppenberg. Ein Bosnier (56) wurde von einem Baumstamm getroffen und gegen einen weiteren Stamm gedrückt. Für ihn gab es keine Rettung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Notarzt des C 14 konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen © Höflehner

Der 56-jährige aus Bosnien stammende Forstarbeiter seilte am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in Oppenberg (Rottenmann) mit einem Seilkran Baumstämme auf. Dabei dürfte er übersehen haben, dass ein weiterer Baumstamm einen von ihm am Seil angehängten Stamm überlagerte und mitgeschleift wurde. Die Seilwinde hob die beiden Baumstämme an und der zweite ungesicherte Stamm stürzte auf den 56-Jährigen. Er wurde am Oberkörper getroffen und gegen einen weiteren Baumstamm gedrückt.

Der Mann erlitt dabei tödliche innere Verletzungen. Der mittels Christophorus 14 gerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Bergung wurde von Einsatzkräften der Bergrettung Rottenmann durchgeführt. Der Inhaber des Holzschlägerungsunternehmens verständigte die Angehörigen.