Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Seit zwei Jahrzehnten bringt die Arbeitsgemeinschaft Ausseer Kammerhofmuseum museales Leben in das altehrwürdige Gebäude. Der Festakt würdigte ehrenamtlich tätige gute Geister, Mitarbeiter und vor allem Sieglinde Köberl.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Festakt © Gerhard Pliem

Es ist ein altehrwürdiges historisches Gebäude, der Kammerhof in Bad Aussee: Im Jahr 1442 übernachtete Kaiser Friedrich III. auf der Krönungsfahrt nach Aachen in ihm, im Dezember kam 1511 Kaiser Maximilian. Bis 1926 diente er als Salzamtsgebäude. Die Eröffnung des „Heimatmuseums Ausseerland“ erfolgte Mitte 1950. Erst 1971 wurde das Haus von der Gemeinde Bad Aussee erworben: von den Bundesforsten als Beigabe zum Areal für die Neuerrichtung des damaligen Kurzentrums mitten in der Stadt.