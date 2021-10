Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Bezirk Liezen?

Hier liefern wir unseren Lesern Neuigkeiten von Ramsau am Dachstein bis Wildalpen, von Bad Aussee bis Donnersbachwald. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region.

7. Oktober: "Drei Tog' gemma neama hoam" - der Kiritog im Fernsehen

Im vergangenen Jahr und auch heuer hat das Coronavirus den Veranstaltern des Altausseer Kiritogs einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf Bierzelt-Gefühle muss dennoch nicht verzichtet werden, lassen die Organisatoren wissen: "In einer von der Freiwilligen Feuerwehr und ihren Partnern finanzierten und von Posch TV und dem ORF-Landesstudio Steiermark produzierten Dokumentation ist das Leben im und um das traditionelle Zeltfest zu sehen."

Ausgestrahlt wird die 45-minütige Sendung "Drei Tog' gemma neama hoam - der Altausseer Kirtag und sein Bierzelt" am kommenden Sonntag, 10. Oktober, um 16 Uhr in ORF2.

Feiern in Altaussee - als die Welt noch in Ordnung war Foto © Jürgen Fuchs

7. Oktober: Kostenloser Schülerkalender mit spannendem Inhalt

Spannende Informationen und Fakten, Regionsrätsel und interessante Angebote für junge Menschen beinhaltet ein neuer Schülerkalender des Regionalmanagements Liezen (RML). Schülerinnen und Schüler der HAK Liezen lieferten die Ideen, in einem gemeinsamen Workshop mit dem Regionalen Jugendmanagement arbeitete man diese weiter aus. Wünsche und Anregungen wurden aufgegriffen und vom RML in den Kalender eingeflochten, ebenfalls miteingebunden waren mehrere jugendrelevante Organisationen, die Beiträge lieferten. "So entstand eine bunte Vielfalt mit Fakten rund um die Region, Vorstellung wichtiger Unterstützungsangebote, Übungen zur Stressreduktion, Rätsel und Infos rund um Energie, Umwelt und Digitalisierung", heißt es seitens des RML.