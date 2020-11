Kleine Zeitung +

Phishing-Opfer erzählt "Ohne die schnelle Hilfe der Bankangestellten wäre das Geld weg gewesen"

Mehrere tausend Euro Schaden wurden durch die schnelle und unbürokratische Hilfe zweier Bankmitarbeiterinnen aus Ramsau am Dachstein verhindert. Sie stellten sich am Samstag in aller Früh in Dienst, um einer Ramsauerin die Opfer einer Phishing-Attacke wurde zu helfen.