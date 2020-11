Operation Luxor Muslimbrüder: Razzia auch in der Ramsau

Ein Jugendhotel in der Ramsau am Dachstein wurde am Montagfrüh von der Polizei durchsucht. Es sei mit "einem Beschuldigten im Zusammenhang gestanden", heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

Gestern früh wurde das Hotel in der Ramsau durchsucht © BMI/Gerd Pachauer

Im Zuge der großangelegten Polizeiaktion in der Steiermark und Klagenfurt gegen die Muslimbrüder gab es am Montag auch eine Razzia in der Ramsau am Dachstein. Die Beamten untersuchten dabei das Jugendhotel Edelweiss im Ortsteil Leiten. Zu den Gründen für die Razzia heißt es bei der Staatsanwaltschaft Graz: "Weil es in der Ramsau auch eine Immobilie gegeben hat, die mit einem Beschuldigten im Zusammenhang gestanden hat."