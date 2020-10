Facebook

Vor allem auf den engen Straßen des Triebener Tauerns (Bild) und des Gaberls beschweren sich viele Anrainer über den Lkw-Verkehr © Sarah Ruckhofer

Unterstützung bekommen die Bürgermeister der Gemeinden Trieben, Hohentauern, Pölstal, Weißkirchen, Maria Lankowitz und Köflach von den Grünen: Wie berichtet findet am 21. Oktober eine große Protestaktion in allen sechs Gemeinden statt, die Straße wird für Lkw pro Gemeinde je zwei Stunden gesperrt sein. In einer Aussendung sprechen sich die Grünen für die Demonstrationen aus: „Die Aussagen des Verkehrslandesrates in Folge einer Grünen Landtagsinitiative, wonach die Anzahl der Lkw-Fahrten und die geringen Unfallzahlen Lkw- Fahrverbote unmöglich juristisch machen würden, sind eine Verhöhnung und Provokation für die betroffene Bevölkerung“, so der Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner.