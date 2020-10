Facebook

In der Region Schladming-Dachstein leben die meisten vom Tourismus. Doch manche der großen Unternehmer sägen mit bestehenden und neuen Projekten an diesem Ast. Abgesehen davon, dass die Marktsättigung wohl bald erreicht ist und Flora und Fauna bereits beim Bau zurückgedrängt werden, muss auch beim Hotelbetrieb so manches in Frage gestellt werden.