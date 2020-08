Facebook

In der Südoststeiermark waren Straßen überschwemmt © LFV/Fink

Verheerende Schäden verursachte das Unwetter am Samstagabend. Eine erste Bilanz für den Bereich der Landwirtschaft zog am Sonntagvormittag bereits die Hagelversicherung in Wien. Acker- und Obstkulturen in den Bezirken Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Leibnitz wären besonders betroffen gewesen. Der Schaden wird jetzt auf erstaunlich präzise 1,1 Millionen Euro geschätzt. Die Schäden betreffen vor allem Mais, Soja, Kürbisse und Äpfel. In der Südoststeiermark wurden füfn Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt: St. Stefan im Rosental, Jagerberg, Gnas, Paldau und Feldbach. Gemeinsam mit der Gemeinde Unterlamm sind nun sechs Gemeinden des Bezirkes Südoststeiermark von der Behörde als Katastrophengebiet ausgewiesen.