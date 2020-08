Facebook

Rettungseinsatz an der Unfallstelle © FF Spital am Pyhrn

Mit einer Freundesgruppe war am Samstagabend ein 49-jähriger Oberösterreicher über den Pyrhnpass (B 138) in Richtung Landesgrenze unterwegs. In einer Kehre der Bergstraße passierte ihm gegen 18 Uhr ein verhängnisvoller Fehler. Laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit kam er in der starken Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst auf die dortige Böschung zu.