Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr Selzthal im Einsatz © MAK - Fotolia

Gegen 14:40 Uhr lenkte ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Zell am See einen Firmenkleinbus auf der Bundesstraße 113 (Schoberpaßstraße) von Rottenmann kommend in Richtung Selzthal. Auf Höhe des StrKm 62,9 wollte er in die Landesstraße 740 (Lassinger Landesstraße) einbiegen. Dabei dürfte er den aus Richtung Selzthal kommenden 24-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Liezen übersehen haben.