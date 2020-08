Facebook

Liezens Hauptplatz bekommt ein neues Gesicht © D. Burgsteiner

Es war unmittelbar vor dem Corona-Lockdown, als die Stadt Liezen die Machbarkeitsstudie zum Bau einer Tiefgarage am Hauptplatz in Auftrag gegeben hat. Dann ging bekanntermaßen nichts mehr - Anfang Juli kam aber wieder Bewegung in die Sache. Eine Projektgruppe unter der Leitung von Vizebürgermeister Stefan Wasmer ist mit der Umsetzung der Studie betraut, in deren Rahmen nun die Probebohrungen am Hauptplatz starten. "Die Bohrungen liefern fundierte Grundlagen für den Bau", heißt es seitens der Stadt.