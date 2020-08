Bei einer Badeanlage in Bad Aussee ist am Donnerstag Chlorgas ausgetreten. Zwei Feuerwehren rückten mit insgesamt 20 Mann aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Schutzanzügen und Atemschutz ausgerüstet, konnten die Einsatzkräfte den Keller betreten © FF Reitern

Alarm für die Feuerwehren Reitern und Bad Aussee am Donnerstag: Beim Anschluss eines Chlorgasbehälters in einer Badeanlage trat aus vorerst unbekannter Ursache Gas aus. Mit Schutzanzügen und Atemschutz ausgestattet, begaben sich die Einsatzkräfte in den Keller und dichteten das Leck des Chlortanks ab. Zudem stellten sie einen Brandschutz her und sorgten für die Belüftung des Kellers.