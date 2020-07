Wolkenbruch, Hagel und Blitze nach der Hitze: Vor allem in der Obersteiermark mussten Feuerwehren am Abend und in der Nacht auf Mittwoch zu zahlreichen Unwettereinsätzen ausrücken. Tragisch endete eine Bergtour eines 27-jährigen. Er wurde nach einer nächtlichen Suchaktion tot am Fuße eines Alpinsteigs aufgefunden.

Einer der vielen nächtlichen Einsätze im Bezirk Liezen © BFV Liezen

Der bisher heißeste Tag des Jahres (mit 34,5 Grad in der Steiermark und 37,2 Grad in Wien) ging Dienstagnacht mit einem lauten Knall und einem traurigen Alpineinsatz zu Ende. Eine massive Gewitterfront zog sich von West nach Ost fast übers gesamte Bundesgebiet. Laut Unwetterzentrale gab es dabei bundesweit mehr als 135.000 Blitz-Entladungen, davon mehr als 33.000 in der Steiermark. Besonders betroffen war die Obersteiermark - Hagel, Starkregen (55 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit in Bad Mitterndorf) und starke Sturmböen (112 km/h am Schoberpass) richteten Schäden an.