Einsatz für den C14 © Christophorus

Er hatte gesundheitliche Probleme: Das Team des C14 holte am Mittwoch einen 65-jährigen Niederösterreicher per Taubergung vom Eingang der Rieseneishöhle am Krippenstein, flog ihn zuerst nach Obertraun und brachte ihn schließlich nach Schladming. Am Einsatz beteiligt war auch die Bergrettung Obertraun.