Die meisten Covid-Patienten liegen im LKH Rottenmann © Christian Huemer

12.14 Uhr: Patientenanzahl steigt

Die Zahl der Corona-Infizierten in Spitalspflege steigt auch im Bezirk. Mit Stand Donnerstagfrüh sind in Rottenmann und Bad Aussee 18 Covid-Patienten, 16 davon in Normalpflegebetten, zwei in Intensivbetten. In Bad Aussee sind davon jeweils ein Patient in normaler stationärer Pflege und einer auf der Intensivstation. Im Diakonissenspital Schladming sind fünf Betten mit Covid-Patienten, dort gibt es keine Intensivstation belegt.