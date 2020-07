Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue Probebohrung an einem weiteren möglichen Grundstück fürs Leitspital © Christian Huemer

Auf ein Neues: An etwa zehn Stellen wurden gestern Dienstag auf einem Grundstück in Stainach Rammprofile und fünf Meter tiefe Probeschürfungen gemacht. Wie der Gesundheitsfonds berichtet, prüft man im Ortsteil Niederhofen einen alternativen Standort für das geplante Leitspital im Bezirk. Was selbst Laien auf den ersten Blick erkennen: Im Gegensatz zu Probebohrungen auf dem Grundstück südlich der Bahn scheint der Boden in Niederhofen kompakt und nicht sumpfig zu sein. Auch Altlasten dürfte das Grundstück, das direkt bei der Osteinfahrt des Ortes liegt, nicht aufweisen – jedenfalls nicht solche, von denen man schon wüsste.