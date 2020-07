Der Verkehrsverbund hat eine Testphase in Weiz, im Ausseerland, in Teilen des Hartberger Oberlandes, im Vulkanland sowie im Thermenland gestartet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Öffi-Ankunft in Echtzeit © Verkerhsverbund/Tom Lamm

Für Passagiere in Graz und der ÖBB ist dies Standard, für Passagiere der Regionalbuslinien hingegen nicht immer: Fahrpläne in Echtzeit, die via Monitor bzw. am Handy Ankünfte, Anschlüsse etc. anzeigen.