Der völlig zerstörte Klein-SUV an der Absturzstelle © Freiwillige Feuerwehr/Schlüßlmayr

Schwerer Unfall im Ortsteil St. Nikolai in der Gemeinde Sölk (Bezirk Liezen). Dienstagvormittag wurden die Feuerwehren Fleiss, Stein an der Enns und Gröbming zu einem Einsatz gerufen. "Der Lenker eines Klein-SUV geriet auf einer unbefestigten Straße auf die Böschung und stürzte über einen bewaldeten Abhang 90 Meter in die Tiefe, ehe das Fahrzeug an einem Baum zum Stillstand gelangte", heißt es in einer Aussendung der Feuerwehr.