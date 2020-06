Facebook

Starker Wind und Regen erschwerten die Suche © Bergrettung Ausseerland

Lange Nacht für die Bergretter im Ausseerland: Sie wurden in der Nacht auf heute zu mehreren Einsätzen alarmiert. Um 22.20 erreichte die Bergrettung Altaussee ein Notwurf, dass ein junger Altausseer von einer Tour auf den Loser nicht mehr zurückgekehrt sei. "Wir suchten alle Wege, alle Steige in diesem Gebiet ab. Der starke Wind und der Regen erschwerten die Suche, die wir um 3 Uhr in der Früh abbrechen mussten", erklärt Markus Raich, Leiter der Bergrettung Ausseerland. Glück im Unglück: Der junge Mann überstand die Nacht in einer Felsnische und erlitt lediglich eine leichte Unterkühlung.