Unbekannte erneut am Werk © Bjrn Wylezich - Fotolia

Mit weiteren Fällen von gelockerten Radmuttern an Autos sieht sich die Polizei im Bezirk Liezen konfrontiert. Im Zeitraum von 14. Mai bis 5. Juni kam es zu insgesamt neun Taten in Bad Aussee, Altaussee, Trieben und Admont, in Zusammenhang damit passierte auch ein Unfall mit Sachschaden. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass im Ausseerland und in Admont unterschiedliche Täter am Werk gewesen sind.