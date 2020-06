Facebook

Architektin Caroline Rodlauer, Bürgermeister Franz Frosch und Vertreter des Landes bzw. der Bildungsdirektion © Christian Huemer

Alles, was in der Gemeinde- und Bildungspolitik im Ausseerland Rang und Namen hat, ist Freitag nachmittag ins Kurhaus nach Bad Aussee gekommen. Das Land Steiermark lud zur Präsentation der Standortstudie für die Neue Mittelschule, das Poly und die Musikschule im Ausseerland. Derzeit sind sie alle in der so genannten Plaisirgasse – mehr schlecht als recht – untergebracht. Das Gebäude ist so alt und baufällig, dass es 74 Mängel aufweist, vielfach herrscht sogar Gefahr im Verzug. In diesem Punkt, dass grundsätzlich etwas getan werden muss, sind sich auch alle einig. Die Frage, die zuletzt auch im Wahlkampf oft gestellt wurde, lautet: Wo?