Erdbeerherz in Haus © KK

Die Flora, die große Blumengala der Steiermark, ist jährlich ein Festspiel der Emotionen. Dort werden jene geehrt, die sich in Sachen Blumen besonders ins Zeug legen und ihre Heimat außergewöhnlich aufblühen lassen.

Fixstarter sind heuer wieder die Marktgemeinde Haus sowie die Hauser Katastralgemeinde Weißenbach. Sie haben bereits den ganz Ort bepflanzt, zupfen und gießen, damit bis zum Besuch der Jury alles in bewährter Pracht blüht. „Eine große Motivation ist die Dorfgemeinschaft“, sagt Michaela Schnepfleitner. Denn sowohl das Setzen der Blumen, als auch das Jäten werden dort gemeinsam erledigt. „Da ist der Zusammenhalt so stark“, erklärt die Blumenbeauftragte der Gemeinde. „Wir schauen, dass wir uns jedes Jahr ein bisschen was Neues einfallen lassen.“