Massiver Felssturz am Samstagvormittag in Ramsau am Dachstein, verletzt wurde niemand. Zwei Wanderwege mussten bis auf Weiteres gesperrt werden.

Begleitet von einer großen Staubwolke donnerte das Gestein Richtung Talboden © Carina Pramhaas

Es war laut Bürgermeister Ernst Fischbacher „ein erheblicher Felssturz“, der sich am Samstag um die Mittagszeit in Ramsau am Dachstein ereignet hat. „Zwischen Gamsfeld und der Fluderrinne – unterhalb des Scheichenspitz und nordwestlich von Ramsau-Ort – ist einiges heruntergekommen, wie viele Kubikmeter es wirklich waren, lässt sich aufgrund der Menge an Geröll, die mit dabei war, nicht recht einschätzen“, so der Ortschef.