Mautflüchtlinge über den Triebener Tauern sollen bald gestoppt werden © Andreas Schöberl-Negishi

Vertröstet fühlen sich die Neos: Auf eine Anfrage an die Landesregierung in Sachen Triebener Tauern sei "sehr zurückhaltend und unkonkret" geantwortet worden, kritisiert der Pölstaler Landtagsabgeordnete Robert Reif. In der Anfragebeantwortung des Landes hießt es, "die Prüfung der Erforderlichkeit einer ganzjährigen Tonnagebeschränkung" könne aufgrund der Corona-Krise nicht ermittelt werden. "Wir haben bereits vor dem Lockdown nachgefragt - bis heute ist Landesrat Lang den Antworten schuldig." Die Neos vermuten, "dass Corona als Ausrede benutzt wird um das LKW-Fahrverbot am Triebener Tauern zu verzögern".