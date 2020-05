Gewitter mit heftigen Sturmböen deckten im Bezirk Liezen Dächer ab und knickten Bäume um. Feuerwehreinsätze gab es auch in den Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag. Mehr als 100 Trafostationen fielen aus. Wanderer gerieten in Bergnot.

In Mitterberg (Bezirk Liezen) stürzten Bäume auf die Straße © BFV Liezen/Schlüsslmayr

Die Kaltfront des Tiefs "Gudrun", die vom Westen kommend sich über Österreich ausbreitet, wurde von teils heftigen Sturm und Gewittern einbegleitet. In Westösterreich gab es schon am Nachmittag Gewitter und auch Hagel, in Tirol überraschte das Sturmtief vier Wassersportler im Achensee. In den Abendstunden zog die Front über die Obersteiermark hinweg.