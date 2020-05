Die Unbekannten treiben seit Anfang Mai in St. Gallen ihr Unwesen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Graffiti entlang der B 117 © LPD Steiermark

Gleich an mehreren Stellen hinterließen Graffiti-Sprayer vom 4. bis 15. Mai in St. Gallen ihre Spuren: So besprühten die unbekannten Täter einen Holzzaun bei der Zufahrtsstraße zur Volksschule mit den Worten „KIWARA TROTTEL“. Mit größter Wahrscheinlichkeit die selben Täter besprühten eine Stützmauer entlang der B117 mit den Buchstaben „ACAB“ und dem Schriftzug „KIWARA KACKE“. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Hinweise zur Täterschaft sind erbeten an die Polizeiinspektion St. Gallen, Tel. 059133/6344.