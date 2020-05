Während den Bauarbeiten ist der Bereich auf der B146 in Admont bis Mitte September nur einspurig befahrbar. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf eine Million Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kummerbrücke auf der B146 bei Gstatterboden © Land Steiermark/A 16

Nachdem im vergangenen Jahr auf der B 146 (Gesäusestraße) die Klausgrabenbrücke sowie die ÖBB-Stützmauer zwischen dem Parkplatz „Ennstalerhütte“ und dem Parkplatz „Wasserfallweg“ saniert worden sind, starten nun neue Arbeiten in Admont. Und zwar jene an der Kummerbrücke. „Mit sechswöchiger Verspätung wurde die Sanierung der 60 Jahre alten und 130 Meter langen Brücke in Angriff genommen. Bis voraussichtlich Mitte September sollte das Vorhaben, das auf rund eine Million Euro kommt, abgeschlossen sein“, sagt Verkehrsreferent und Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang.