Autos stießen zusammen © FF Bad Aussee

Gleich zweimal hat es in den vergangenen Tagen auf den Straßen des Ausseerlandes gekracht: Auf der Koppentalstraße (L 701) war am Samstag ein Pkw von der Straße abgekommen und über eine steile Böschung in ein Waldstück abgestürzt. Der Fahrer hatte gleich in doppelter Hinsicht riesiges Glück: Er selbst blieb bei dem Unfall unverletzt und auch an seinem Fahrzeug entstand offenbar kein größerer Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr Eselsbach/Unterkainisch alarmierte zur Bergung des Autos die FF Bad Aussee nach. Mit der Seilwinde konnte der Pkw über die Böschung wieder auf die Fahrbahn gezogen werden.