Glimpflich ging die Erkundungstour von zwei Jugendlichen am Schödelkogel bei Bad Mitterndorf am Donnerstag aus.

Einsatz für die Bergrettung in Bad Mitterndorf © (c) Elmar Gubisch (Elmar Gubisch)

Erste Meldungen hörten sich dramatisch an, letztendlich kamen die beiden Beteiligten aber mit einem Schrecken davon: Zwei Jugendliche - 15 und 16 Jahre alt - erkundeten am Donnerstag ein Gelände mit kleineren Höhlen am Schödelkogel bei Bad Mitterndorf. Dabei kletterten sie gegen 14 Uhr in eine der Höhlen. Während einer der beiden am Rückweg keine Schwierigkeiten hatte, schaffte es der zweite nicht, eine rund fünf bis sieben Meter hohe Wand hochzuklettern.