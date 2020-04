Bad Aussee"Zu gut dürfen wir auch nicht dastehen"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Kein Maulkorb, aber eine Gesichtsmaske: Die Vorschriften wurden bei der Gemeinderatssitzung penibel eingehalten - hier Bgm. Franz Frosch © Christian Huemer

In Bad Aussee wurde gut gewirtschaftet: Der ordentliche Haushalt konnte 2019 mit einem Überschuss von 285.00 Euro abgeschlossen werden. Diese Summe wanderte in den außerordentlichen Haushalt, der einen bereinigten Abgang von lediglich 135.000 Euro aufweist. Erfreulich: Die Rücklagen liegen bei etwa 3,5 Millionen Euro. Damit ist die Stadtgemeinde Bad Aussee in der glücklichen Lage über Reserven zu verfügen.