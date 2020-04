Facebook

Frühlingsstimmung am Grundlsee in der Vorwoche © APA/BARBARA GINDL

Der Andrang war zu groß - die Sicherheitsabstände zwischen den Spaziergehern zu klein. So sah man sich im Trubel der Coronakrise im März etwa am Grünen See in Tragöß oder am oststeirischen Stubenbergsee gezwungen, das komplette Areal zu sperren.