''Bedingungen unterschätzt''Gesäuse: Großer Rettungseinsatz für zwei Bergsteiger in Not

Am Samstagnachmittag gerieten ein 26-jähriger Grazer und ein 29-jähriger Oberösterreicher im Ennstal in eine alpine Notlage.

© (c) Martin Huber

Zwei junge Männer aus der Steiermark und Oberösterreich haben am Samstag offenbar die in der Höhe noch herrschenden winterlichen Bedingungen unterschätzt und sind im obersteirischen Gesäuse in Bergnot geraten.