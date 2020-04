Lokalöffnungen im Mai Freude über Öffnung, Ärger über Masken

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am 15. Mai dürfen Lokale wieder öffnen. Wir haben nachgefragt, wie Gastronomen Klemens Pirafelner (Gasthaus zur Ennsbrücke) und Sebastian Knapp (Steffl-Bäck) mit dieser Nachricht umgehen.

© stock.adobe.com

Klemens Pirafelner vom beliebten Gasthaus zur Ennsbrücke in Admont ist guter Dinge – und das hört man ihm auch an: „Ich bin froh, dass wir endlich einen Termin haben, wann wir wieder aufsperren dürfen. Das ist jetzt einmal das Wichtigste. Unter welchen Voraussetzungen das dann passieren wird, soll uns ja am Dienstag präsentiert werden.“