Von 17 Planstellen in den steirischen Bezirken sind nur zwölf besetzt. In Liezen scheiterten Versuche, Bewerber zu finden. FPÖ kritisiert Säumigkeit der Landesregierung.

© ipopba - stock.adobe.com

In der Corona-Krise sind auch die steirischen Amtsärzte im höchsten Maße gefordert. Teilweise gibt es für Sieben-Tage-Wochen, dem Sanitätsreferat einer Bezirkshauptmannschaft obliegt es unter anderem, die Kontakte von an Covid-19 erkrankten Personen zurückzuverfolgen und Absonderungsbescheide auszustellen. Doch seit Jahren herrscht ein Mangel an Amtsärzten. Und eine Verbesserung sei nicht in Sicht, befürchtet die Steirer-FPÖ. Sie wollte in Anfragen (noch vor dem Coronavirus-Ausbruch) an die ÖVP-Landesräte Juliane Bogner-Strauß (Gesundheit) und Christopher Drexler (Personal) den Status-Quo erfahren.