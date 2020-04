"Existenzbedrohend"Gastrogroßhandel muss große Warenmengen vernichten

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nur wenige Kunden finden derzeit den Weg in die Gastrogroßmärkte © Veronika Höflehner

Mit einem Brandbrief wandte sich die Eurogast Österreich-Gruppe dieser Tage an die Bundesregierung: Der Gastronomiehandel sei „hochgradig existenzbedroht“, alleine die Eurogast-Gruppe habe Umsatzeinbußen bis zu 95 Prozent. In deren Lagern stapelt sich „ablaufgefährdete Ware im Wert von 60 Millionen Euro“, täglich müssten Lebensmittel „im Wert von mehreren 100.000 Euro“ vernichtet werden. Die Einkäufe von Privatpersonen in den Märkten könne das nicht aufwiegen.