Gastronomie in der Krise„Notnägel“: Vom Backhenderl bis zum Pizza-Taxi

Was alle Köche sind, die sich nicht zu helfen wissen, beschreibt eine alte Küchenweisheit, die Ihnen hier im Detail aber erspart bleiben darf. Viele heimische Köche (und Wirte) wissen sich in Zeiten der Corona-Krise sehr wohl zu helfen. Seit einigen Tagen darf man Speisen nun nicht mehr nur ins Haus liefern, sie dürfen auch im Lokal abgeholt werden. Wie Gastronomen im Bezirk in der Krise ihr Geschäft (wenigstens halbwegs) aufrechterhalten, haben wir in einem Rundruf erfragt.

„Vielleicht starten wir nach Ostern mit der Essensabholung – ob wir das wirklich machen, muss ich mir vorher aber noch ganz genau überlegen“, sagt Lukas Perhab, Betreiber des Gasthofes Bierfriedl in Pruggern. „Wenn ich dann am Tag nur zehn Essen ausgebe, ist das auch sinnlos. Schließlich verdient man dabei nicht viel, es gibt nur einen fünfprozentigen Aufschlag. Da bräuchte es schon richtig viele Essen. Wirklich etwas bringen würde das bei uns wahrscheinlich nur an Sonn- und Feiertagen.“ Am Palmsonntag hat der junge Wirt mit seiner Familie zum ersten Mal einen Backhendl-Lieferservice für die Einwohner der Gemeinde Michaelerberg-Pruggern angeboten. Die 250 Portionen waren im Nu reserviert, und für den kommenden Sonntag sind alle verfügbaren Rationen ebenfalls schon vorbestellt. Bei dem Backhendl-Angebot will man vorerst bleiben, „denn das ist etwas, das sich auch richtig auszahlt“, so Perhab.