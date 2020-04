Facebook

Caritas richtet Ausgabestellen für Lebensmittel für Bedürftige auch im Bezirk Liezen ein

Die Caritas Steiermark weitet nun ihr Angebot an Gratis-Lebensmittel für Bedürftige weiter aus. Ab Gründonnerstag können armutsgefährdete Menschen in Schladming und in Rottenmann einmal wöchentlich Lebensmittel abholen, und Lebensmittelpakete gehen auch an bedürftige Familien in der Region Ausseerland. Auch die Lebensmittel-Ausgabe in Graz bleibt aufrecht.