Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Truschnig ist Psychologe und leitet das PSN © Sarah Ruckhofer

Seit Anfang der Woche hat das Psychosoziale Netzwerk (PSN) in den Bezirken Murtal, Murau und Liezen ein Krisentelefon eingerichtet. Angeboten wird telefonische Beratung für Menschen mit psychischer Belastung, auch Beratungen per Video sind möglich. Die Einrichtungen in Judenburg, Knittelfeld, Murau, Liezen und Gröbming sind grundsätzlich geschlossen, nur in akuten Krisenfällen finden persönliche Termine statt. "Die neue Nummer wird noch sehr vorsichtig angenommen", erklärt PSN-Geschäftsführer Michael Truschnig. "Wir gehen aber davon aus, dass die Nachfrage steigen wird, wenn die Ausgangsbeschränkungen länger andauern."